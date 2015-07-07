«Чудес не бывает»: приморские альпинисты обнаружили на высоте вулкана тело погибшего друга

Сегодня началась операция по спуску тела погибшего приморского альпиниста Ильи, сообщают «Вести:Приморье».

«Сегодня Приморские альпинисты Евгений Плехов, Александр Ищенко, Василий Рубцов, бывшие сослуживцы Ильи Михаил, и Артём, а так же пять человек поисково-спасательного отряда Камчатского края поднялись до высоты, на которой находился Илья. Сейчас они спустились с телом Ильи на 3500, и ждут вертолет. Пока была не определенность, очень хотелось верить в чудо. Но сожалению чудес не бывает, Ильи с нами больше нет», написали альпинисты приморского клуба на своей странице ВКонтакте.

В четверг спасателям удалось достичь кратера вулкана Ключевская Сопка, где было обнаружено тело альпиниста. Отмечается, что операция может занять продолжительное время в связи со сложным маршрутом и постоянно меняющимися погодными условиями.

Ранее мы писали, сильный спортсмен, альпинист, весёлый жизнерадостный парень, которого многие из знают, Илья Цветков ушёл 02 июля на Ключевской вулкан с напарником, и до сих пор не вернулся. 4 июля они с напарником дошли до вершины. Там Илье стало плохо, сначала отказали ноги, и позже он потерял сознание.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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