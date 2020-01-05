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Страховые платежи по ипотеке не будут выплачивать граждане

Страховые платежи по ипотеке не будут выплачивать граждане

Источник фото: pixabay.com

При выдаче ипотеки россиянам банки должны будут сами страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика, сообщают «Вести:Приморье». Об этом говорится на сайте Центробанка РФ.

«Сам банк, выдавая ипотеку, страхует приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. Такая страховка будет обязательной, и ее сумма будет учтена в полной стоимости кредита», — говорится в сообщении финансового регулятора. Сейчас страховку покупает заемщик, в то же время агентом зачастую выступает банк, который оставляет себе большую часть страховой премии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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