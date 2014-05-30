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«Окурок» на 1,5 млн рублей у обочины дороги удивил жителей Владивостока

«Окурок» на 1,5 млн рублей у обочины дороги удивил жителей Владивостока

Источник фото: pixabay.com / dpskontrol125rus

Ранним утром во Владивостоке в районе кольца на улице Харьковской горожане обнаружили сгоревший мотоцикл, сообщают «Вести:Приморье».

В Сети задаются вопросами: как он туда попал, почему сгорел такой дорогой «железный конь»?

Детали происшествия устанавливаются.

«Что за призрачный гонщик еще?», «Рано утром увидел его, сначала думал, показалось», «Сгорел что ли?», «А причем здесь мужчина с ребенком??? Он что с ребенком на колесах был?», «Ого, такой на 1,5 миллиона точно тянет… и просто сгорел?».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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