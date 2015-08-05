«Веревочников» проверяют «по наводке» жителей края

Специалисты административно-территориального управления Фрунзенского района совместно с сотрудниками полиции проводят рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности на прибрежных территориях острова Русского. В отношении так называемых «веревочников» составляют административные протоколы, которые направляются в суд для дальнейших разбирательств, сообщают «Вести:Приморье».

«Взимать плату с граждан арендаторы имеют право только в том случае, если у них на руках есть соответствующий договор. Во всех остальных случаях эти требования незаконны. Рейдовые мероприятия по мере возможности проводятся если не ежедневно, то еженедельно. В летний сезон этот вопрос стоит у нас на особом контроле», – рассказывают специалисты административно-территориального управления Фрунзенского района.

Специалисты также отмечают, что при возникновении сомнений в законности взимания денежных средств при въезде на территорию пляжа гражданам предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции либо звонить по телефону 02 (для мобильных – 102), пояснили в администрации города.

Напомним, ранее мы сообщали в Приморье за въезд на мыс Тобизина стали брать плату. Проезд закрыт, висит веревка, стоят молодые люди, которые предлагают заплатить за въезд на пляж.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]