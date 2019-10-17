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Без работы могут остаться миллионы россиян: новый налог планируют ввести в России

Без работы могут остаться миллионы россиян: новый налог планируют ввести в России

Источник фото: pixabay.com

В России захотели ввести подоходный налог на роботов, а вырученные средства направить в специальный Фонд уязвимых профессий. Таким образом люди, которых в ближайшие 15-20 лет могут заменить искусственным интеллектом, станут финансово защищены, сообщают «Вести:Приморье». С такой инициативой в Минфин обратился Институт прогрессивного образования, пишет газета «Известия».

По данным аналитиков, в ближайшие два десятилетия без работы могут остаться до 20 миллионов россиян. Из-за угрозы масштабной безработицы государственные структуры стали продумывать механизмы защиты сотрудников. Так, предполагаемый налог на роботов будет сопоставим с 13-процентным НДФЛ, рассказала директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

По словам экспертов, наибольшему риску подвергнуты люди таких профессий как продавцы и кассиры, экскурсоводы, охранники, рекрутеры, банковские сотрудники и аналитики — те, чья работа связана с обработкой больших массивов данных.

Председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов отметил, что собранные благодаря налогу средства должны пойти не только на формирование фонда, но и на образование сотрудников, повышение их компетентности и развитие рынка труда.

Специалисты также подчеркнули, что принятое мнение о полной замене людей роботами в будущем ошибочно. Автоматизированные механизмы, считает гендиректор Kravt Invest Валерий Кравцун, заменят работников «неинтересных» профессий. При этом вырастет спрос на специалистов, способных работать в связке с роботами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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