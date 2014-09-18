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Рысь, пришедшую за «пайком» в частный двор, загнали на дерево дворовые собаки (видео)

Рысь, пришедшую за «пайком» в частный двор, загнали на дерево дворовые собаки (видео)

Источник фото: скрин видео primorye_online

В Приморье в селе Лазо рысь пришла в гости во двор частного дома, сообщают «Вести:Приморье». 

Скорее всего, рысь решила, в этом дворе ей удастся чем-то полакомиться. Однако, получилось то, чего никто не ожидал. Дворовые собаки подняли лай и загнали большую кошку на высокое дерево. Кадрами в Сети поделились хозяева частного дома, которые в тот момент находились на улице.

На видео рысь кажется очень истощенной. Можно предположить, что очень голодной бывает в последнее время. Однако в комментариях поясняют, такими они обычно бывают в это время года. Так это или нет, пояснят специалисты.

Надеемся, что с рысью все будет в порядке.

«Глупые вопросы. Это не домашняя кошка, это же видно. Худая? Тоже понятно. Лес в Китай рубят, потом говорят, что лесной пожар. Лес в нет, зверей и птиц нет. Хищником питаться нечем. Вы что? Новости по телеку только смотрите?», «Худая такая», «Здоровая киса ушатает любую собаку. Видимо, нездорова.», «А что они худые то такие!?Рыси очень осторожные кошки, а тут уже вторая выходит к людям! И обе истощенные», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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