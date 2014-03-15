Книга «Лица Победы» увидела свет в Приморье

Подвиги приморских ветеранов увековечили в книге «Лица Победы». Издание посвящено жизни участников Великой Отечественной войны и рассказывает о 182 фронтовиках, отстоявших в жестокой схватке с врагом свою страну, сообщают «Вести:Приморье».

В книге можно найти истории четырех ветеранов из Приморья. Один из них – Ефим (Хаим) Гольдберг. Ефим Моисеевич родился 15 марта 1914 года в семье ремесленника в городе Борисов (Белоруссия) на окраине Российской империи. В городке кроме школы- семилетки, которую Ефим окончил в 14 лет, не было никаких учебных заведений. Поэтому его «университетами» стали кузнечная артель и местная библиотека. Он много читал, писал стихи и мечтал стать полярником – моряком или летчиком. Но жизнь сложилась иначе, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

За годы войны Ефим Моисеевич прошел путь от рядового до командира роты танковой бригады. Воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Был участником битв на Висле и на Одере. Штурмовал Берлин. Ефим Гольдберг награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими наградами.

После войны Ефим Моисеевич продолжил службу, был переведен в Приморье. В танковых войсках он прослужил более 20 лет. И только в начале 60-х демобилизовался. Тогда и осуществилась его юношеская мечта – он стал моряком, первым помощником капитана судов Дальневосточного морского пароходства. Четверть века он проработал в пароходстве, в его послужном списке – восемь полярных навигаций.

«До конца своих дней Ефим Моисеевич был очень активным – занимался общественной деятельностью, писал стихи. Издал пять поэтических сборников. В 2015 году – в возрасте более 100 лет – он стал членом Союза писателей России», – подчеркнула и.о. директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Кроме того, в книге можно прочитать о приморских ветеранах: Федоре Федоровиче Усанове, Александре Николаевиче Мицком и Владимире Ивановиче Кузьмине.

Отметим, международный проект «Лица Победы» реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи, Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и за счет благотворительной помощи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]