Работал, «не покладая лап»: медведь обнаружил «клад» на «Земле леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» получено редкое видео, на котором гималайский медведь разоряет пчелиный улей, забравшись на дерево. Внимание хищника привлекло сокрытое в нём «сокровище» – дикий мёд, являющийся для вида излюбленным лакомством, сообщают «Вести:Приморье».

На удачных кадрах видно, как взрослый гималайский медведь ловко карабкается на дерево и старательно ищет что-то в небольшом дупле, с удивительной лёгкостью удерживаясь на стволе, отметили в пресс-службе парка. При этом хищника не останавливает шквальный ветер, который сотрясает даже плотно закреплённую автоматическую лесную камеру, снимающую его. Чтобы получить желаемое, медведь несколько дней отрывал от дерева кору, работая «не покладая лап» даже в дождь, днем и ночью. Результат – правильный мед от правильных пчел.

«Объяснение такому поведению найти несложно: вероятно, медведь добывает дикий мёд. Ради этого белогрудые медведи часто забираются на деревья, что не составляет для них особенного труда, – рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш. – Тут можно, кстати, вспомнить советские мультфильмы о Винни Пухе, где знаменитый медведь пытался добыть мёд из улья на высоком дереве. Именно гималайские медведи проводят значительную часть времени в кронах деревьев и даже «вьют гнёзда» – во время кормления плодами заламывают ветви и подсовывают их под себя, для удобства».



Следует добавить, что строение тел гималайских медведей, включая развитый плечевой пояс, делает вид идеально приспособленным для полудревесного образа жизни. На деревьях гималайские медведи проводят много времени: здесь они кормятся и спасаются от гнуса, а в дуплах деревьев устраивают берлоги.



Редкие кадры получены сразу двумя фотоловушками, установленными друг напротив друга. Напомним, что на «Земле леопарда» находится крупнейшая в России сеть фотоловушек – данные о жизни диких животных добывают для отдела науки более 400 автоматических камер, работающих круглосуточно. Они помогают не только вести учёт популяций краснокнижных кошек – дальневосточного леопарда и амурского тигра – но и наблюдать за другими видами.



Гималайский, или белогрудый медведь – типичный для фауны «Земли леопарда» вид хищных млекопитающих. Основная часть его ареала приходится на юго-восточную Азию. Стоит подчеркнуть, что теплолюбивые виды составляют значительную часть фауны млекопитающих нацпарка. Так, здесь обитают тропическая куница харза, амурский тигр и дальневосточный леопард – редчайшая в мире крупная кошка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]