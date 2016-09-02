В акватории Владивостока замечена огромная стая дельфинов. Невероятное видео

В акватории Владивостока замечена огромная стая дельфинов. В Сети опубликовали видео, на котором запечатлели огромную стаю дельфинов, сообщают «Вести:Приморье». Авторы видео, которые в это время находились на катере, были поражены количеством животных.

По всей вероятности, это были белобокие дельфины (раньше их называли короткомордые). Именно об этих дельфинах ученые говорят, что они склонны к образованию большой стаи. Ее размер может составлять до 500 особей. Можно предположить, что на видео попал момент охоты дельфинов на косяк рыбы. Если учесть, что сейчас восстанавливают популяцию сельди иваси, то, скорее всего, именно за ней и велась охота.

видео @nn_vladivostok

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]