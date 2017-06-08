Аэропорт Владивосток, погранпереходы Полтавка и Турий Рог попали в особый список правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение с расширенным перечнем пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе. В него вошли один речной, три автомобильных и восемь воздушных пунктов пропуска. В их числе международный аэропорт Владивостока и погранпереходы Полтавка и Турий Рог.

Теперь попасть на территорию России по электронной визе можно через аэропорты Анадыря (Угольный), Благовещенска, Владивостока (Кневичи), Петропавловска-Камчатского (Елизово), Улан-Удэ (Мухино), Хабаровска (Новый), Читы (Кадала) и Южно-Сахалинска (Хомутово), автомобильные пункты пропуска Кяхта в Бурятии, Полтавка и Турий Рог в Приморье, речной пункт в Хабаровске. Въехать в страну через перечисленные пункты пропуска иностранцы смогут после открытия границ.

Уточняется, что в настоящее время въезд на территорию России по электронной визе пока разрешён только через погранпункты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской области и на Дальнем Востоке. Электронная виза оформляется онлайн бесплатно, выдается на восемь суток и является однократной. Заявка на её получение может быть подана за четыре дня до начала путешествия.

С 2021 года электронные визы планируется распространить на всю страну для краткосрочного пребывания иностранных граждан в РФ в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Такая виза будет самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ лица. Она будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток и будет выдаваться гражданам иностранных государств, перечень которых установит правительство.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]