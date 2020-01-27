«Ломки» начались в такси: жители Владивостока обсуждают ситуацию на дороге (видео)

Во Владивостоке, в районе улицы Вилкова, 14а, жители города стали очевидцами удручающей картины, сообщают «Вести:Приморье».

В автомобиле такси у мужчины начались «ломки». В комментариях инстаграма стали выдвигать разные версии. Одни говорят, нужно проверить фирму, которая принимает на работу водителей без справок медучреждений. Другие предположили, что «ломает» не водителя, а пассажира. Так как место за рулем в авто пустует. Скорее всего, предположили владивостокцы, водитель побежал за помощью.

Детали выясняются.

«Может это не Водитель он же не на водительском кресле. А Водитель за помощью побежал в магазин или ещё куда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru