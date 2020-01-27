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«Ломки» начались в такси: жители Владивостока обсуждают ситуацию на дороге (видео)

«Ломки» начались в такси: жители Владивостока обсуждают ситуацию на дороге (видео)

Источник фото: скрин видео dps_vl

Во Владивостоке, в районе улицы Вилкова, 14а, жители города стали очевидцами удручающей картины, сообщают «Вести:Приморье».

В автомобиле такси у мужчины начались «ломки». В комментариях инстаграма стали выдвигать разные версии. Одни говорят, нужно проверить фирму, которая принимает на работу водителей без справок медучреждений. Другие предположили, что «ломает» не водителя, а пассажира. Так как место за рулем в авто пустует.  Скорее всего, предположили владивостокцы, водитель побежал за помощью.

Детали выясняются.

«Может это не Водитель он же не на водительском кресле. А Водитель за помощью побежал в магазин или ещё куда».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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