Дезинфекцию остановок общественного транспорта проводят во Владивостоке

Ежедневно силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» во Владивостоке ведётся санобработка общественных пространств. Машины с дезинфицирующими средствами выходят на остановки общественного транспорта и другие городские территории.

Игорь Скубко, заместитель начальник управления дорог и благоустройства администрации города: «В рамках обеспечений карантинных мер режима временной самоизоляции администрация города Владивостока проводит дезинфекцию остановок общественного транспорта, общественных пространств, мест массового посещения граждан, тротуары и частично дорожное полотно».

Отметим, что ежедневно для обработки городских территорий муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» используют около 100 тонн специальных растворов. Дезинфекция ведется как в ночное, так и в дневное время.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]