Новости Общество Видео
Сегодня, 15:40

Дезинфекцию остановок общественного транспорта проводят во Владивостоке

Дезинфекцию остановок общественного транспорта проводят во Владивостоке

Ежедневно силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» во Владивостоке ведётся санобработка общественных пространств. Машины с дезинфицирующими средствами выходят на остановки общественного транспорта и другие городские территории.

Игорь Скубко, заместитель начальник управления дорог и благоустройства администрации города: «В рамках обеспечений карантинных мер режима временной самоизоляции администрация города Владивостока проводит дезинфекцию остановок общественного транспорта, общественных пространств, мест массового  посещения граждан, тротуары и частично дорожное полотно».

Отметим, что ежедневно для обработки городских территорий муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» используют около 100 тонн специальных растворов. Дезинфекция ведется как в ночное, так и в дневное время.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме