Летние детские лагеря возобновляют работу в Приморье

Летняя оздоровительная кампания в Приморье, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, набирает обороты, сообщают «Вести:Приморье».

На сегодняшний день в крае после прохождения мониторинга на соблюдение мер безопасности возобновили свою работу уже 79 детских лагерей. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко в понедельник, 27 июля, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Планируется, что в течение летней оздоровительной кампании этого года в детских лагерях смогут отдохнуть почти 57 тысяч детей из разных муниципалитетов края.

«К работе приступили уже 79 детских оздоровительных организаций: 13 загородных, два санаторных и 64 лагеря с дневным пребыванием детей, на территории Артема, Находки, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Пожарского, Красноармейского районов, Хорольского и Тернейского округов», – сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Напомним, обязательным условием для начала профессиональной деятельности лагерей стало наличие акта приемки, выданного межведомственными комиссиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципальных образований Приморского края.

Роспотребнадзором разработаны рекомендации для работы таких организаций – документ, подготовленный с учетом мнения экспертного сообщества, международного опыта и при участии Минпросвещения РФ, призван сделать времяпровождение ребят и сотрудников в учреждениях отдыха максимально безопасным во время эпидемии COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]