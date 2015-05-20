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«Просто трэш. Что с этими людьми не так»: спасти машину от «неадеквата» не удалось

«Просто трэш. Что с этими людьми не так»: спасти машину от «неадеквата» не удалось

Источник фото: скрин видео dps.control

Во Владивостоке в районе улицы Шошина произошел инцидент, который очевидцы сняли на видео, сообщают «Вести:Приморье».  Так, владелец припаркованной во дворе дома  № 37 малолитражки сильно удивится, когда решит проехать на своей машине. Все четыре колеса машины оказались порезаны злоумышленником. Свидетели происходящего попытались остановить хулигана, но ему удалось убежать.  Кстати, убегая, он заверил, что это его машина.

«А может муж жене полянку сделал?», «А почему колеса не спущенные», «Он хозяину жизнь спас. Не надо ездить на лысой резине, еще и на зимней», «Жесть», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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