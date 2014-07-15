Летел на угнанном авто: пьяный 18-летний водитель покалечил детей

Полицией города Находки задержан нетрезвый водитель, совершивший ДТП на угнанном автомобиле.

По данным региональной Госавтоинспекции, в минувший вторник в полицию поступили сообщения о 64 ДТП: 57 - с материальным ущербом, 7 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 10 - травмированы. Механические повреждения получили 120 транспортных средств.

В городе Находка нетрезвый водитель спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали трое несовершеннолетних пассажиров. По предварительным данным, 18-летний приморец за рулем угнанного автомобиля Honda Fit двигался со стороны улицы Пограничной в направлении улицы Советской. В районе дома №10 на улице Мичурина он потерял управление и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Toyota Belta.

В результате удара пострадал водитель Honda Fit, его 16-летний пассажир, а также несовершеннолетние пассажиры Toyota: девочки в возрасте 9 и 12 лет. Дети доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Установлено, что водитель автомашины Honda Fit обучения на право управления транспортным средством не проходил, в течение года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. На момент ДТП у него установлено состояние опьянения. Проводится административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ. Возбуждено административное делопроизводство по ч. 3 ст.12.8 КоАП РФ.

Злостный нарушитель ПДД помещен в камеру для административно задержанных отдела МВД России по городу Находка, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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