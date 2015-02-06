Водители, готовьтесь: «письма счастья» за отсутствие «автогражданки» отправят уже осенью

Российский союз автостраховщиков (РСА) уже давно заявил о своей готовности к взаимодействию с ГИБДД: работая в слаженном тандеме, страховые и гаишники будут проверять наличие полисов ОСАГО у водителей в автоматическом режиме. Однако вопрос, когда же автомобилисты, сэкономившие на «автогражданке», получат первые штрафы с камер, до сих пор остается открытым, сообщают «Вести:Приморье».

В чем причина длительной задержки и когда систему наконец отладят, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Программное обеспечение для оперативной проверки пропусков, необходимых для передвижения на авто в период действия ограничительных мер, выпустили в начале мая. Приложение, получившее название «Карантин», загрузили в планшеты инспекторов ГИБДД: оно подключалось к камерам, вычисляло нарушителей без «билета» и оповещало сотрудников придорожной полиции об их приближении к импровизированному посту.

Система «Карантин» обошлась властям в общей сложности в 27 млн рублей. Эти деньги ушли на разработку самого приложения, настройку так называемых нейронных сетей и закупку недостающих планшетов для сотрудников. Предполагалось, что система позволит избежать многокилометровых пробок на въездах в город, спровоцированных «ручной» проверкой пропусков. Сработало — заторы рассосались.

И хотя искусственный интеллект нередко промахивался, ошибочно «вылавливая» из потока законопослушных водителей, эксперимент признали удачным. Причем настолько, что функционал системы расширили, настроив ее «радары» на «поимку» автомобилей без полисов ОСАГО.

Однако чтобы система работала корректно, нужно не только отладить программное обеспечение, но и синхронизировать базы данных — ГИБДД и РСА. Страховщики, по словам исполнительного директора этой структуры Евгения Уфимцева, к сотрудничеству давно готовы. Как раз недавно РСА обновил свою информационную систему АИС ОСАГО до версии 2.0. И хотя в страховые утверждают, что она стала работать лучше, по факту мы наблюдаем регулярные подвисания, из-за которых невозможно купить электронный полис. Это так, к слову.

Но проблема не в этом — процесс затягивает, как ни странно, сама ГИБДД. Доработать региональные САФАП (комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД) — вопрос нескольких недель. Однако для этого, как порталу «АвтоВзгляд» объяснили в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО», необходимы единые протоколы и правила подключения со стороны ГИБДД.

На сегодняшний день таких протоколов нет — нет единой региональной методики фиксации нарушений, подчеркнули в РСА. И дабы выяснить, когда они появятся и, следовательно, когда водителей начнут штрафовать за езду без ОСАГО посредством камер, портал «АвтоВзгляд» обратился с официальным запросом в ГИБДД.

По неподтвержденным данным, систему «Карантин» перенастроят на выявление машин без ОСАГО уже к 1 сентября. Чисто теоретически это возможно, ведь как мы выяснили, технические вопросы решаются за пару недель. Так что если ведомство сможет разработать и утвердить необходимые протоколы в самое ближайшее время, то первые «письма счастья» за отсутствие «автогражданки» отправят нарушителям уже осенью.

Добавим, что на сегодняшний день штраф за езду без ОСАГО составляет 800 рублей, согласно ч.2 ст. 12.37 КоАП. Однако в обозримом будущем его могут увеличить в семь раз — эта инициатива обсуждается депутатами Госдумы еще с прошлого года. Если законопроект получит поддержку и вступит в силу, наказание за сие нарушение приравняют к средней стоимости страховки — примерно к 5500 целковым.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]