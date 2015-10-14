Программа «Приморская магистраль». День железнодорожника

«Приморская магистраль» - программа пригородного перевозчика компании «Экспресс Приморья», которая рассказывает о ежедневных буднях стальных магистралей края: о железнодорожниках, специфике работы машинистов и проводников, обо всех новшествах на маршрутах и, конечно же, о романтике дорог. Программу можно будет увидеть на телеканалах «Россия-24» и «Восток-24».

Автор программы - Максим Каленник.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]