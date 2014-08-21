В Приморье объявили операцию «Курорт»: люди в погонах придут без приглашения

В Приморском крае проходит оперативно-профилактическая операция «Курорт», сообщают «Вести:Приморье».

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории Приморского края в период летнего курортного сезона сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение аварийности, пресечение фактов незаконного предпринимательства в местах массового отдыха, выявление и пресечение нарушений правил безопасности на пляжных территориях, защите жителей и гостей Приморья от преступных посягательств.

Помощь в проведении профилактических рейдов, предупреждении и пресечении административных правонарушений, разъяснении гражданам норм действующего законодательства сотрудникам полиции оказывают представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел и члены добровольных народных дружин.

В местах традиционного летнего отдыха жителей и гостей Приморья выставлены дополнительные посты наружных служб полиции.

С руководителями и персоналом объектов отдыха, оздоровления и занятости детей полицейские провели инструктивные беседы. Темой профилактических встреч стали вопросы обеспечения безопасности, а также способы связи с сотрудниками полиции при осложнении обстановки.

С персоналом санаторно-курортных учреждений и сотрудниками частных охранных организаций проведены специальные занятия по действиям при получении информации о нарушениях общественного порядка, совершении преступлений, чрезвычайных происшествиях, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники негосударственных охранных структур ориентированы на недопущение происшествий на охраняемых ими объектах и осуществление мер по защите прав и законных интересов детей и подростков.

В течение всего летнего периода сотрудники органов внутренних дел берут обеспечение безопасности детского отдыха под особый контроль. В то же время, чтобы летняя оздоровительная кампания была максимально безопасной и спокойной, необходимо активное участие самих родителей, отправляющих детей в летние лагеря, а также в санатории. Родителей и законных представителей несовершеннолетних просят информировать органы внутренних дел об имеющихся недостатках правоохранительной направленности в организации летнего отдыха и деятельности детских оздоровительных учреждений. По каждому сообщению будут приняты необходимые и своевременные меры реагирования.

Телефон дежурной части УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 249 04 91.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 240 10 00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]