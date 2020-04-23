Новое в получении ипотеки: первоначальный взнос снижен

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%, сообщают «Вести:Приморье».

Правительство снизит до 15% первоначальный взнос по льготной программе, позволяющей взять ипотеку под 6,5%. Условия программы делают более лояльными для заемщиков уже второй раз, она обеспечивает 30–50% спроса на ипотеку.

Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление, отметил источник на финрынке. Объявить о решении планируется 3 августа, сказал собеседник, близкий к правительству. РБК направил запросы пресс-секретарю премьера и в пресс-службу Минфина.

О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% Владимир Путин объявил в апреле: это одна из мер по поддержке рынка в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Программа распространяется на кредиты, выданные с 16 апреля по 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках. Сначала первый взнос по таким кредитам был установлен на уровне не менее 20%, лимиты по сумме кредитов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляли 8 млн руб., в остальных регионах — 3 млн руб. В июне лимиты были повышены с 8 млн до 12 млн руб. и с 3 млн до 6 млн руб. соответственно.

Представить инициативы о снижении первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми Путин поручил еще в апреле. В июне Минфин также выступил с предложением снизить первоначальный взнос по программам «Льготная ипотека под 6,5%», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]