Гендиректор «Вектора» сделал заявление по COVID-19. Миллионы россиян ждут ноября

Производство вакцины от коронавируса COVID-19 планируется начать в ноябре, сообщают «Вести:Приморье». Об этом в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» сообщил генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере [людей из] групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, первыми процедуру вакцинации пройдут медицинские работники и врачи. Затем вакцинация станет массовой, отметил Максютов.

Напомним, 1 августа, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стране массовая вакцинация должна начаться в октябре. «Мы планируем, что уже более широкая [вакцинация], все-таки мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь», — сказал глава Минздрава.

Он уточнил, что россиянам будут вводить вакцину, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Министр отметил, что ее клинические испытания уже завершены. «Сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации», — рассказал Мурашко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]