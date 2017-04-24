Подробный прогноз погоды от специалистов: плюс на градуснике, дожди и тайфуны. Чего стоит ожидать

Пресс-секретарь «Примгидромета» Виктор Чулков рассказал «Вести:Приморье» о том, какая нас ожидает погода на ближайшие две недели.

«В разные дни начала недели есть вероятность дождя. К Концу недели на Приморье может выйти активный южный циклон и принести достаточно существенные осадки в край. Но это пока предварительный прогноз. Все может поменяться. Осадки могут быть меньшей силы.

Однако, если циклон выйдет, то принесет дожди различной интенсивности, в том числе сильные на всю территорию Приморья.

Хорошая погода тоже обязательно будет. Дождливые дни будут чередоваться с солнечными и жаркими. Градус будет достигать отметки +30. Что в августе для края абсолютно нормально и естественно.

Если говорить о тайфунах, то пока в Тихом океане их деятельность неактивна. Действующих тайфунов нет. По прогнозам, зарождение тайфунов не ожидается. До середины августа, примерно, они не придут в Приморье», отметил Виктор Чулков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]