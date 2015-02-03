«Точечно разбираться с каждым случаем»: губернатор сделал заявление об обеспечении инфраструктурой земельных участков многодетным семьям

Застаревшая проблема с обеспечением инфраструктурой земельных участков, предоставляемых приморским семьям с тремя и более детьми, может быть разрешена поэтапно, сообщают «Вести:Приморье». Данный вопрос губернатор края Олег Кожемяко обсудил с представителями многодетных семей, выехав в сторону бухты Лазурная во вторник, 4 августа, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

По мнению Олега Кожемяко, невнимательное и поверхностное отношение предыдущих властей к этой теме сформировало «клубок» нерешенных проблем – земли семьям выдавались без учета наличия там подъездных путей, линий электропередач, водоотведения. Глава региона отметил, что на сегодняшний день есть только один способ решить этот вопрос – точечно разбираться с каждым случаем. Какие первые действия будут предприняты на массиве в бухте Лазурная, губернатор края обсудил с представителями многодетных семей – собственниками земель.

«Нам нужно было посмотреть хотя бы на один из участков – выбрали самый большой массив, где больше 400 многодетных семей получили землю. Район хороший, но абсолютно не обеспечен дорожной инфраструктурой – у людей нет возможности побывать на своих участках, посмотреть выделенные на кадастре места, закрепить их. К сожалению проект, который предусматривал комплексное освоение всего массива, был сделан еще в 2016-2017 годах – в течение четырех лет он лежит невостребованным», – отметил Губернатор.

Олег Кожемяко поручил в течение недели разобраться в вопросе и доложить первые результаты. Через семь дней встречу с общественниками планируется повторить.

«Дал неделю администрации города, дорожным службам, министерству транспорта помочь в тех вопросах, которые касаются выполнения первоочередных задач. Элементарно – водопропускные трубы положить, где-то сделать прочистку леса, с тем чтобы можно было увидеть, где находятся участки. Далее они предложат схему, как разбить этот проект на несколько этапов. Также посмотрят по наличию технической воды на первом этапе, которая нужна собственникам для строительных работ, для садовых участков», – обозначил руководитель края.

Губернатор также подчеркнул, что параллельно с поэтапным решением вопроса, Правительство края рассмотрит возможность создания механизма грантовой поддержки или субсидирования части работ собственникам.

«Думаю, что необходимо также представителям многодетных семей создать что-то наподобие кооператива. Потому что по каждому участку есть своя специфика, линейно вопрос не решишь. Мы действовали так по проблеме обманутых дольщиков – каждый дом разбивали на группы, по каждому прописывалась “дорожная карта” и шаг за шагом решали вопросы. Здесь нужно сделать то же самое», – подытожил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]