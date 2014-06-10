«Домой она не вернется»: Трагедия произошла ночью на шаморовской трассе (видео 18+)

Во Владивостоке на шаморовской трассе в районе 19-го КПП автомобиль сбил девушку-пешехода, сообщают «Вести:Приморье».

Трагедия произошла ночью. Очевидцы утверждают, что удар был очень сильным. Девушка лежала, не подавала признаков жизни. Также, по свидетельству очевидцев, пешеход не выжила.

Виадук расположен рядом с тем местом, где девушка решила перебежать через дорогу. Что послужило этому, выяснят специалисты.

«Она умерла. Мы спрашивали у ДПСников», «Остановка «Океанская», примерно в 00.20 ночи. Чем помочь? Её трогать вообще нельзя без врачей. Удар такой силы на трассе был, что как будто не пешеход а встречный мотоциклист в Х-СТрейл влетел. До сих пор машина на остановке и гаишники охраняют», «Много время наверно она съэкономила своей пробежкой... Аж целую жизнь.», «Но самое забавное что за 2 мин до этого девушка перебешала так же дорогу почти рядом с той, что сбили...видимо для людей это норма...», «Знаете, приезжали это место вчера и больше всего жалко водителя, возле остановки был виадук она могла перейти по нему и остаться живой... Причем виадук ну вот прям остановка и сразу он», отметили в комментариях паблика.

Детали происшествия устанавливаются.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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