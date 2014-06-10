Новости Общество Происшествия
Сегодня, 09:45

«Домой она не вернется»: Трагедия произошла ночью на шаморовской трассе (видео 18+)

«Домой она не вернется»: Трагедия произошла ночью на шаморовской трассе (видео 18+)

Источник фото: pixabay.com / видео dps_vl

Во Владивостоке на шаморовской трассе в районе 19-го КПП автомобиль сбил девушку-пешехода, сообщают «Вести:Приморье».

Трагедия произошла ночью. Очевидцы утверждают, что удар был очень сильным. Девушка лежала, не подавала признаков жизни. Также, по свидетельству очевидцев, пешеход не выжила.

Виадук расположен рядом с тем местом, где девушка решила перебежать через дорогу. Что послужило этому, выяснят специалисты. 

«Она умерла. Мы спрашивали у ДПСников»,  «Остановка «Океанская», примерно в 00.20 ночи. Чем помочь? Её трогать вообще нельзя без врачей. Удар такой силы на трассе был, что как будто не пешеход а встречный мотоциклист в Х-СТрейл влетел. До сих пор машина на остановке и гаишники охраняют», «Много время наверно она съэкономила своей пробежкой... Аж целую жизнь.», «Но самое забавное что за 2 мин до этого девушка перебешала так же дорогу почти рядом с той, что сбили...видимо для людей это норма...», «Знаете, приезжали это место вчера и больше всего жалко водителя, возле остановки был виадук она могла перейти по нему и остаться живой... Причем виадук ну вот прям остановка и сразу он», отметили в комментариях паблика.

Детали происшествия устанавливаются.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме