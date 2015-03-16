Когда выгодно брать отпуск. Проверьте, правильно ли вам насчитали отпускные (формула расчета)

Выбирая даты для отдыха от работы, стоит подумать не только о скидках на авиабилеты и периоде распродаж, но и о том, когда сумма отпускных будет больше всего, сообщают «Вести:Приморье».

Так когда же выгоднее? Ответы на этот и другие важные вопросы про отпуск дает сайт ГД.

На сколько дней в году можно уйти в оплачиваемый отпуск?

Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. По решению работодателя и в соответствии с ТК РФ и федеральными законами работнику может устанавливаться дополнительный отпуск. Отпуск может делиться на части, но одна из этих частей не может быть меньше 14 дней.

Я только устроился на работу. Могу ли я взять отпуск?

В обычном порядке вы можете уйти в отпуск через полгода после выхода на новую работу. На практике работодатели часто идут навстречу, если у сотрудника уже давно куплены билеты, забронированы гостиницы и т. д.

Когда я получу свои отпускные?

Обычно крайний срок, когда работодатель должен выплатить работнику отпускные, – не позднее, чем за три дня до начала отпуска.

Как высчитываются отпускные?

Исходя из среднедневного заработка за отчетный период. Обычно это год, а если вы отработали меньше, то высчитывают исходя из отработанного периода.

Когда же выгоднее уйти в отпуск?

Наиболее финансово выгодным становится месяц, в котором большее количество рабочих дней, т. к. отпускные выплаты приближаются к заработной плате. Также выгоднее брать как можно больше отпускных дней за раз с захватом выходных. Отпускные за выходные платят, а зарплату нет.

Если брать отпуск в месяц, в котором мало рабочих дней (май, январь), то по деньгам это будет менее выгодно – каждый рабочий день стоит дороже, но зато получится увеличить отпуск за счет выходных дней.

Бонус

Если отпускной день попадает на праздничный, то он не включается в отпуск и его переносят на другой день, следующий за последним днем отпуска.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]