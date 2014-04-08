«Идут на сближение»: Уникальное явление в небе можно увидеть в ночь на 9 августа

В начале августа россияне могли увидеть сближение Луны с тремя планетами, сообщают «Вести:Приморье».

В ночь с 8 на 9 августа почти полная Луна будет находиться рядом с планетой Марс. Об этом рассказал сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев, пишет ТАСС.

Специалист сообщил, что также с помощью телескопа или бинокля в северо-восточной части неба низко над горизонтом можно будет рассмотреть сближение Меркурия с астероидом Веста.

Напомним, в ночь на 2 и на 3 августа в южной части неба невооруженным глазом было видно сближение Луны с Юпитером и Сатурном, а утром 9 августа естественный спутник Земли будет находиться рядом с Марсом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]