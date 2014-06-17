Новости Общество Экономика
Сегодня, 16:31

Некоторые семьи получат скидку на услуги ЖКХ

Некоторые семьи получат скидку на услуги ЖКХ

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, сообщают «Вести:Приморье». Об этом общественница рассказала RT.

«Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%», — говорится в тексте обращения.

Согласно действующим правилам многодетные семьи имеют право на компенсацию в размере 30% от стоимости таких услуг (это минимальная скидка, которую должен предоставить регион), а скидка семьям, в которых воспитываются более десяти детей, может достигать 50%.

По мнению Волынец, нововведение станет своевременной и нужной мерой поддержки семей с детьми, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Также прошу рассмотреть возможность вообще не взимать плату за ЖКХ с тех семей с детьми (независимо от фактора многодетности), где родители лишились работы из-за пандемии, до момента трудоустройства», — добавила она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме