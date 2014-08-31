Запчасти б/у для автомобилей станут легальными на рынке

В России предложили разрешить продажу номерных б/у запчастей — например, двигателей или коробок передач. Совет Федерации рекомендовал Минпромторгу разработать новую программу утилизации машин, сообщают «Вести:Приморье».

Предлагается не только вновь ввести скидки для россиян, которые покупают новую машину и отдают взамен старую, но и позволить переработчикам торговать б/у деталями — после экспертизы их качества, отмечают «Известия».

В России хотят запустить новую программу по утилизации автомобилей, подобную той, которая действовала в 2010–2011 годах. Тогда люди, сдающие свои машины переработчикам, получали скидку в 50 тыс. рублей при покупке нового автомобиля, программа распространялась на марки, собранные в РФ.

В рамках пилотных проектов ведомству рекомендовано создать возможности для продажи б/у номерных автозапчастей переработчиками — после проведения экспертизы их качества. Сейчас запчасти снятых с учета автомобилей продавать запрещено, уточнила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

С 1 сентября 2012 года в РФ при продаже каждого импортного автомобиля взимается утилизационный сбор — на переработку этой машины в будущем. С 1 января 2014-го он был введен и для отечественных авто. За эти годы, по данным Виктора Ковшевного, собрано уже более 1 трлн рублей (в 2019-м — более 200 млрд). Но эти средства практически не используются, подчеркнул он. Только небольшую часть сейчас получают автозаводы на развитие отрасли, сказал «Известиям» исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин.

Было бы логичнее использовать утилизационный сбор в полном объеме уже сегодня на переработку вышедших из эксплуатации автомобилей и на развитие отрасли в целом. В частности, на возмещение скидок для покупателей новых авто взамен старых (70–100 тыс. рублей на человека), а также выплату субсидий переработчикам (около 10% от всех сборов), отметил директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

Цель проекта новой программы — развитие высокотехнологичной отрасли утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС), стимулирование заготовки вторсырья и спроса на покупку новых авто, а также создание цивилизованного рынка б/у автозапчастей.

Если на рынке появятся дешевые б/у запчасти с гарантией качества, то с рынка вынужденно уйдут те игроки, которые не смогут позволить себе экспертизу или не захотят в это вкладываться, высказал мнение депутат Госдумы Владимир Пушкарёв.

Переработчики смогут продавать б/у запчасти в 2–10 раз дешевле новых.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]