Профессия врача стала самой опасной

В рейтинге опасных профессий врачи обогнали шахтеров, пожарных и военнослужащих, - сообщает "Вести: Приморье".

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие профессии россияне считают самыми рискованными. В открытом опросе приняли участие 1000 представителей экономически активного населения из всех округов России.

Эпидемия коронавируса поменяла расстановку в рейтинге опасных профессий: 20% россиян посчитали профессию врача самой опасной в настоящее время. 10% уверены в том, что больше всех рискуют на работе шахтеры. По мнению 8% респондентов, самую опасную работу выполняют пожарные. Деятельность военнослужащих и спасателей МЧС считают сопряженной с высоким риском по 6% россиян.

По 4% голосов набрали такие профессии как водитель, сотрудник правоохранительных органов и политический деятель. 2% респондентов назвали одной из самых рискованных профессию летчика. По 1% голосов в рейтинге опасных профессий набрали журналист, преподаватель и сапер.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет врачи впервые оказались на первом месте в рейтинге опасных профессий: ранее их работу называли самой рискованной 2—3% россиян, сегодня — каждый пятый. «В настоящее время медработники в первом списке в связи с пандемией»; «Профессия врача — это уже подвиг!» — комментируют россияне.

Место проведения опроса: Россия, все округа.

Населенных пунктов: 296.

Время проведения: 30 июля — 3 августа 2020 года.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет.

Размер выборки: 1000 респондентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]