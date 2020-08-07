Отдыхающих едва не унесло вместе с палаткой на пляже в Приморье

Мощный тайфун "Хагупит" обрушился над юго-восточное побережье Приморья. Шквалистый ветер, тропический ливень и грозовые раскаты уже хозяйничают в Находке, Партизанске, Владивостоке. Стихия движется в сторону Сахалина. Все оперативные службы и спасатели – в режиме повышенной готовности. А вот рядовые жители поначалу легкомысленно отнеслись к серьезной опасности, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на видеорепортаж сайта vesti.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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