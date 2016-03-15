Минобороны РФ назвало условия для нанесения ядерного удара

Российские военные впервые публично озвучили условия, при которых может быть применено ядерное оружие. Документ "Об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания" опубликован в свежем номере официального печатного органа военного ведомства - газете "Красная звезда".



Согласно документу, первым условием станет поступление "достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников". Подразумевается, что старт баллистической ракеты потенциального противника будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении, - сообщает "РГ".

В документе оговаривается, что при ракетном ударе не будет возможности определить тип ее оснащения (ядерное или неядерное), поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением. "Военно-политическое руководство России сразу получит информацию о ракетном запуске и определит масштаб ответных действий ядерных сил", - говорится в материале.

Начальник Управления главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Андрей Стерлин пояснил "Красной звезде", что "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" президент РФ Владимир Путин принял 2 июня 2020 года. Именно этот документ определяет опасности и угрозы, основные принципы и субъекты, а также условия возможного перехода к применению ядерного оружия (впервые - прим. "РГ"). В "Основах" подчеркивается, что политика РФ исключительно оборонительная, однако в случае нападения "незамедлительно будет нанесен ответный удар".

Поэтому в документе обозначены "красные линии", переступать которые российские военные не советуют никому. "Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным. При этом конкретизация ответных действий будет определяться военно-политическим руководством России в зависимости от обстановки", - заявил генерал Стерлин.

Документ подразумевает, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нашу страну или на союзников России с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения, либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]