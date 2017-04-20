С дождливой погоды начнется новая рабочая неделя в Приморье

В первой половине следующей рабочей недели погода в Приморье будет вновь неустойчивой. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в начале недели на большей территории Приморья будет преобладать поле пониженного атмосферного давления, местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Температурный фон немного повысится.

Во вторник ночью над Японским морем будет смещаться неглубокий циклон, в южных и восточных районах местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем фронт сместится на юг Сахалина, осадков в Приморье станет меньше. Продолжится адвекция теплого воздуха, в континентальные районы вернется жара до +26...+32 °С. На побережье будет преимущественно облачно и прохладнее, +19...+25 °С.

В середине недели Приморье будет находиться по опекой тихоокеанского антициклона. Ночью на большей территории края осадки маловероятны, лишь на побережье могут наблюдаться очаги моросящего тумана. Днем над Хабаровским краем будет смещаться циклон, его фронты окажут влияние на север Приморья, вызывая там местами кратковременные дожди. Но температурный фон станет еще выше на 2 — 3 градуса.

Во Владивостоке в начале недели будет преимущественно облачная погода, в утренние часы местами морось, а днем в понедельник не исключен дождь. Ветер юго-восточный свежий. Температурный фон существенно отличаться не будет: в ночные часы +17...+20 °С, днем +21...+24 °С. По предварительному прогнозу, прекрасный по погоде будет день среды. Прояснит, обойдется без осадков. При юго-западном ветре воздух прогреется до +25...+28 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]