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Улицу Батарейную во Владивостоке перекроют на время ремонта

Улицу Батарейную во Владивостоке перекроют на время ремонта

Источник фото: Администрация города Владивостока

На улице Батарейной во Владивостоке вечером в субботу временно закроют движение и парковку автотранспорта. Ограничения будут действовать с 18:00 субботы, 8 августа, до 04:00 утра понедельника, 10 августа, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В городском управлении дорог и благоустройства сообщили, что временные ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ на улице Батарейной, а именно - на участке от пересечения с Западной до Батарейной, 2 (СК «Олимпиец»).

Автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к временным изменениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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