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Во Владивостоке разыскивают родных "потеряшки"

Во Владивостоке разыскивают родных "потеряшки"

Источник фото: Примпоиск

Во Владивостоке в Лесном квартале по улице Русской, 57ж найден ребёнок, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".

Девочке предположительно около двух-трех лет.

Всех, кто может сообщить какую-либо о местонахождении родителей девочки просьба позвонить по номерам:

8(4234) 232-05-26 ОП 5 ОМВД по г. Владивостоку или 102 полиция,
8 914 721 22 32 - волонтёры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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