Очередное происшествие на пляже в Ливадии: пострадавшая - молодая женщина

26-летняя жительница Приморья лишилась сотового телефона стоимостью более 120 тысяч рублей. Женщина сообщила, что гаджет у нее похитили ночью на пляже в поселке Ливадия, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Находке.

В полиции отмечают, что с начала курортного сезона возрастает обращение граждан о кражах личного имущества. Как правило, объектами посягательств злоумышленников становятся деньги, сотовые телефоны, моторные лодки, моторы, рыболовные снасти и спортивный инвентарь, которые остаются без присмотра хозяев.

Люди, отправляясь на пляж, совершенно не думают, что могут стать жертвой преступления. Основными причинами совершения подобных хищений является личное попустительство со стороны владельцев имущества.

Чтобы избежать кражи на отдыхе всегда следуйте простым правилам:

- по возможности не берите с собой на отдых ноутбуки, планшеты, дорогостоящие мобильные телефоны;

- не просите присмотреть за вещами случайных людей, они могут оказаться злоумышленниками. Гарантированный способ защиты от кражи – самостоятельно следить за своим имуществом и не оставлять его без присмотра;

- всегда закрывайте автомобиль и ставьте его на сигнализацию.

Полиция обращается к отдыхающим с просьбой проявлять бдительность и внимательно относиться к своим вещам, не оставлять их без присмотра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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