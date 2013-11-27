Во Владивостоке топ-модель призналась в любви к японcкой заварной лапше

Известная модель Виктория Лопырева публично призналась в любви к заварной лапше, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на КП-Ростов.

Модель опубликовала новый пост в своем аккаунте Инстаграм. Сейчас девушка находится во Владивостоке. На фото она показала себя в небесно-голубом платье и с баночкой, из которой Виктория доставала лапшу быстрого приготовления.

- Вкус детства - заварная лапша. И не надо думать, что мне не готовили нормальную домашнюю еду, но я иногда любила заварить себе именно такую лапшу и еще? иногда добавляла туда сметаны, кто так делал? Короче, к моему удивлению, эта тема до сих пор популярна и японскую лапшу должен попробовать каждый, - написала модель.

Подписчики девушки оценили ее любовь к заварной лапше.

"Теперь я захотела всё это покушать, так аппетитно выглядит, умеешь ты преподнести", "Тоже ела японскую лапшу и добавляла сметанку", "Жрать захотелось", - высказали свое мнение пользователи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]