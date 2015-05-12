"Почему "консервы" так тупят?": Байкеры разбились о "Кресту" на Русском острове

Двое мотоциклистов пострадали в ДТП на бывшем кольце Русского острова, - сообщает "Вести: Приморье".

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как "Тойота Креста" выезжает со второстепенной дороги, по главной двигался мотоцикл. Байкеры со всей скорости влетели в легковушку. Один из мотоциклистов травмировал ногу, но не потерял способность передвигаться. Он поспешил на помощь к своему товарищу, который, по всей вероятности, пострадал довольно серьезно.

Пользователи Сети рассуждают на тему, кто виноват:

"Креста виновата - 100%", "Мотоциклист сильно виноват", "Нельзя движущуюся наперерез помеху обруливать спереди! Могли бы разъехаться", "Я, конечно понимаю, что мотоциклист может летел быстро. Но автомобиль куда смотрел..", "Соблюдайте скоростной режим в этом месте ограничения до 40км", "Мотоциклист ехал не более 50 км в час", "Почему консервы так тупят?".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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