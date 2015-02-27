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"Прямо внаглую, средь бела дня": жительницу Владивостока возмутило поведение группы молодых людей

"Прямо внаглую, средь бела дня": жительницу Владивостока возмутило поведение группы молодых людей

Группа молодых людей перерыла все клумбы в районе улицы 40 лет ВЛКСМ, дом 5 во Владивостоке.

"Целая толпа наркоманов ищет нычки, закладочки. Перерывают все клумбы... Прямо внаглую, среди бела дня...", - возмущается местная жительница, снявшая видео.

По словам женщины, подобное происходит не в первый раз, и местные жители уже устали жаловаться в соответствующие инстанции. А ведь рядом гуляют дети. 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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