Следком отметил благодарностью героя из Фокино

За мужество, смелость и решительность по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина жителю Приморья Алексею Резниченко вручена благодарность за спасение человека в экстремальных условиях, - сообщает "Весит: Приморье" со ссылкой на сайт ведомства.

Напомним, 27 мая 2019 года в одной из квартир дома по улице Усатова в городе Фокино Приморского края возник пожар. На момент возникновения пожара в квартире находились две девочки, 14 и 4 лет. Они выбежали на балкон и стали звать на помощь. До прибытия пожарных расчетов сосед с верхнего этажа, держась за край балкона, вытащил девочек из полыхающей квартиры, чуть не сорвавшись вниз. Позже возгорание было ликвидировано, медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

Отважным спасателем оказался житель города Фокино Алексей Резниченко. Смелые и решительные действия Алексея, который не растерялся в критическую минуту, спасли детские жизни.

Подробности - в материале «Девочка чуть не сорвалась»: приморец рассказал, как спас детей из пожара на шестом этаже.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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