Приморские пляжи ждут наплыва хабаровчан

В отпуск в Приморье, этим летом - по данным российского союза туриндустрии – отправится на 15 процентов больше жителей Хабаровского края, чем в прошлом году. Такой спрос легко объясняется запретами на выезд за рубеж, связанными с коронавирусом. Притом на приморские пляжи хабаровчане сейчас предпочитают добираться не автобусом по турпутевке, а самостоятельно, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vestidv.ru.

Валентина Асеева, представитель Российского союза туриндустрии в г. Хабаровске: "Вопрос с открытием заграничного отдыха оттягивается. Не секрет, что часть клиентов имеют депонирование средств своих у туроператоров и хотели бы воспользоваться даже в августе этими деньгами, но ввиду того, что из Хабаровска нет вылета за рубеж, они не могут воспользоваться и, так скажем, в краткосрочном режиме принимают решение поехать в Приморье"

Еще в июне в хабаровских турфирмах закончились предложения на места в элитных базах отдыха. Но до сих пор можно забронировать более дешевые.

Недельный отдых для семьи из трех человек обойдется от 65 до 80 тысяч рублей - подорожал в среднем на 15 процентов. В его стоимость владельцы бизнеса ожидаемо заложили затраты на санитарную обработку территорий. Однако, далеко не везде требования Роспотребнадзора соблюдаются. Это в ходе рейдов уже выявили сотрудники административных комиссий

Анна Богданова, член административной комиссии администрации г. Владивостока: "Работают бассейны, нет санитайзеров, журнал термометрии не ведётся, данной базе выписывается очередной акт о правонарушении"

Есть и те, кто открыли базы вообще без каких-либо согласований. На одну из турбаз пожаловался отдыхающий — с него потребовали 500 рублей за проход к морю. При этом турист был без машины.

Ольга Каурова, главный специалист управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации г. Владивостока: "У вас страхование сюда входит и всё прочее. Это не является основанием для того, чтобы требовать с людей деньги"

Отдых в Приморье в этом сезоне вновь омрачили акулы. Пируэт одной из них – трехметровой мако, самой быстрой в мире, запечатлели рыбаки из Большого Камня

"Вот она! Я снял ее!"

Подобная, уже известна жителям Приморья по трагичному случаю в 2011-м, тогда Мако укусила аквалангиста за предплечье. Ранее белая акула и вовсе лишила отдыхающего обеих рук. Ихтиологи отмечают - хищница появилась у пляжей Приморья на месяц раньше обычного. Причиной могло послужить восстановление популяции сельди иваси.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]