"Видео - класс, а копчику очень больно": девушка оконфузилась перед пользователями Сети

Пользователи соцсети обсуждают беспечный поступок любительницы эффектных фото.

Девушка хотела сделать снимок на фоне бушующего моря в красивейшей бухте Тисовая в Приморье, но в результате оконфузилась. Накатившая волна сбила ее с ног и девушка упала на камни, - сообщает "Вести: Приморье".

"Отдыхали в бухте Петрова, проехали в Преображение бухту посмотреть", - рассказывает автор видео на страничке паблика dps.control.

Поступок девушки вызвал как насмешки, так и сочувствие у пользователей "Инстаграм":

"Улетное фото наверное получилось", "Что только ради фоточки не сделаешь", "На это можно смотреть бесконечно", "Она явно сама не ожидала такой эфектной волны. Видео класс, а копчику очень больно...", "Не успел снять, давай ещё раз😂😂😂", "Блин конечно ей больно наверное, но почему так смешно?)"...





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]