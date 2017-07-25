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"Видео - класс, а копчику очень больно": девушка оконфузилась перед пользователями Сети

"Видео - класс, а копчику очень больно": девушка оконфузилась перед пользователями Сети

Источник фото: Скрин видео

Пользователи соцсети обсуждают беспечный поступок любительницы эффектных фото. 

Девушка хотела сделать снимок на фоне бушующего моря в красивейшей бухте Тисовая в Приморье, но в результате оконфузилась. Накатившая волна сбила ее с ног и девушка упала на камни, - сообщает "Вести: Приморье".

"Отдыхали в бухте Петрова, проехали в Преображение бухту посмотреть", - рассказывает автор видео на страничке паблика dps.control.

Поступок девушки вызвал как насмешки, так и сочувствие у пользователей "Инстаграм":

"Улетное фото наверное получилось", "Что только ради фоточки не сделаешь", "На это можно смотреть бесконечно", "Она явно сама не ожидала такой эфектной волны. Видео класс, а копчику очень больно...", "Не успел снять, давай ещё раз😂😂😂", "Блин конечно ей больно наверное, но почему так смешно?)"...

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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