Миллионный штраф грозит предпринимателю за организацию несанкционированного детского лагеря в Приморье

Прокуратура города Арсеньева в рамках проверки соблюдения законодательства о летнем отдыхе и оздоровлении детей в одном из местных пабликов популярной социальной сети выявила объявление о наборе детей в летний городской лагерь.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, предприниматель, намеревающийся организовать детский отдых, не включен в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Приморского края. Предусмотренного законом уведомления о сроках начала работы учреждения детского отдыха в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Приморскому краю не направлял.

По данному факту прокурор города в адрес хозяйствующего субъекта внес предостережение о недопустимости нарушений требований закона.

Одновременно предприниматель предупрежден, что в случае неисполнения требований предостережения, он может быть привлечен к административной ответственности по ст.ст. 6.3, 14.65 КоАП РФ.

Следует отметить, что за предоставление услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей лицом, не включенным в предусмотренный законом реестр, наступает ответственность по ст. 14.65 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]