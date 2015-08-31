Медведи держат в страхе жителей Пожарского района Приморья

Очередные случаи появления хищников вблизи населённых пунктов зафиксировали жители Приморья. Медведей видели в Пожарском районе неподалёку от тепловой электростанции и частных участков.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, одна из жительниц Лучегорска днём 9 августа сообщила о том, что несколько раз видела большого медведя в лесном массиве вблизи складов Приморской ГРЭС.

Ещё несколько сообщений о появлении хищников рядом с населёнными пунктами Пожарского района поступили в полицию от владельцев дачных участков. Чаще всего медведей видели в дневное время, когда они выходили из леса.

По фактам появления медведей сотрудники полиции и охотнадзора проводят проверку. В местах возможного появления хищников планируется организовать дежурства для их отлова.

Ранее о том, что медведи начали выходить к сёлам, сообщали жители Дальнегорского и Спасского районов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]