"Не закрыл окно - жди гостей": рукокрылые стали часто заглядывать в дома владивостокцев

Приморцы обсуждают любопытное видео, размещенное в паблике blog_vladivostok. На видео хозяин квартиры обнаружил необычную гостью - в квартиру через полуоткрытое окно влетела летучая мышь. Оказывается, подобные визиты - не редкость во Владивостоке.

"Ко мне, на Толстого тоже дважды залетали "бэтмены")Сам лично ловил и выгонял", - рассказывает житель дальневосточной столицы.

"Два раза залетала такая красотка)) я уже если честно подумала, что где то рядом живёт граф Дракула", - шутит другая подписчица.

"У нас такая залетела на Столетии в "Аркаде", выгнали на вторые сутки... прижали полотенцем и выкинули в окно.. пищала она и морда клыкастая", "На "зеленке" их хватает... залетают в окна, шваброй в окно их... на выход", - делятся своим опытом жители Владивостока.

Был подобный случай на улице Русской, и в других районах города.

А одна из подписчиц, проживающая на Гайдамаке, рассказала, что к ней на балкон залетела сова.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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