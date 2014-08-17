Авиакомпании заявили о неминуемом подорожании авиабилетов

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратила внимание министерства на то, что с 11 августа цены на авиатопливо в аэропортах выросли на 18–62%. В АЭВТ предупредили, что это приведет к подорожанию авиабилетов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота») направила письмо главе Минтранса Евгению Дитриху, в котором попросила ведомство вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверить обоснование резкого роста стоимости авиакеросина в российских аэропортах. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

В письме АЭВТ ссылается на данные авиакомпаний, которые провели тендеры на поставку авиационного топлива с 11 августа по 10 сентября. По информации авиаперевозчиков, по сравнению с июлем стоимость авиакеросина выросла следующим образом:

в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) — на 62,1%;

в Красноярске — на 48,6%;

в Краснодаре — на 48,4%;

в Жуковском (Московская область) — на 36%;

в Домодедово (Москва) — на 33,4%;

в Иркутске — на 28,1%;

в Благовещенске — на 21,1%;

во Владивостоке — на 20,4%;

в Пулково (Санкт-Петербург) — на 18%.

В ассоциации предупредили, что такой скачок цен на топливо «неминуемо приведет к общему ростy стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей». АЭВТ также считает, что растущая стоимость топлива нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса.

По данным источника «Известий», ассоциация получила эти данные по итогам августовских торгов «Уральских авиалиний». На рост цен пожаловались и другие авиаперевозчики. По словам собеседника газеты, S7 зафиксировала в Домодедово подорожание топлива на 5%, а в аэропорту Кневичи во Владивостоке — на 20%.

Авиакомпании ждут выплат компенсаций за подорожавший керосин с августа 2018 года. Тогда Дитрих предложил выделить в качестве компенсаций 23 млрд руб. Президент Владимир Путин поручал провести выплаты до 1 ноября 2019 года, но компании еще не получили этих средств. В марте АЭВТ направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором напомнила об обещании выделить деньги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]