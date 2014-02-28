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В час пик улица оказалась перекрыта из-за ДТП во Владивостоке

В час пик улица оказалась перекрыта из-за ДТП во Владивостоке

Источник фото: Скрин видео

Из-за ДТП на улице Днепровской полностью перекрыто движение транспорта.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps.control, на улице Днепровской в районе "Славды" столкнулась фура с эвакуатором. Похоже в момент аварии длинномер совершал разворот. В настоящее время проезд на данном участке практически невозможен.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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