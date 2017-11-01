Двух редких птиц выпустят в естественную среду обитания из реабилитационного центра в Приморье

Операция по выпуску двух аистов в естественную среду обитания началась сегодня в центре реабилитации «Тигр». Сюда редкие птицы поступили в очень ослабленном состоянии в начале июля. Сотрудники центра в буквальном смысле поставили их на крыло и помогли восстановиться.

В селе Алексеевка только что завершился первый этап операции. Редких птиц погрузили в специальные ящики, в которых повезут в Еврейскую автономную область. И уже там выпустят в местах массового скопления аистов. Вместе с сородичами они улетят на зимовку в Китай. Чтобы не потерять след краснокнижных, на них надели легкие GPS-передатчики и кольца. С помощью этих приборов можно легко определить, где именно находится птица.

Анна Сердюк, старший координатор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы: "Мы согласно трекам перемещения посмотрели, куда стягиваются аисты, они стягиваются в долину Амура".

Этих птиц в центр «Тигр» привезли ещё в июле. Их история необычная. Оба птенца в разных коробках были оставлены на обочине дороги по пути на поселок Ярославский в Хорольском районе. Именно там инспекторы охотнадзора и обнаружили «подкидышей». Птицы явно пережили большой стресс, и тогда не могли поднять даже головы, не то что стоять на ногах. На реабилитацию ушёл целый месяц. За это время аисты подросли. Сотрудники центра выходили их, помогли расправить крылья.

Виктор Кузьменко, председатель правления межрегиональной общественной организации «Центр реабилитации тигров и других редких животных»: "Когда к нам поступают животные, и когда они превращаются в грациозных птиц, понимаешь, что не зря живёшь, ради этого стоит жить".

Специалисты центра надеются, что судьба их подопечных на свободе сложится благополучно. Отмечу, что это уже вторая группа аистов, которых спасли в центре реабилитации. В прошлом году редких птиц выпустили в природу в это же время. К слову, в июле здесь появился еще один постоялец - японский журавль. Его планируют отправить в свободный полет уже следующей весной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]