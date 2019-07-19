Штормовое предупреждение: мощные ливни вновь обрушатся на Приморье

В Приморье ожидаются локальные очень сильные дожди. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет, в связи со смещением активных фронтальных разделов ночью и днём 14 августа в Приморском крае местами ожидаются сильные дожди (15 — 45 мм за 12 часов и менеe), грозы. На юго-западе и западе края локально пройдут очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться ветром 15 — 20 м/с, в отдельных районах порывами до 24 м/с.

Во Владивостоке, Амурском и Уссурийском заливах ожидается ураганный ветер* порывами до 28 — 31 м/с. В связи с интенсивными дождями на большинстве рек края ожидается формирование локальных дождевых паводков с высотой подъема уровня воды на 0,6 — 1,2 м, на отдельных участках с подтоплением пониженных территорий.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]