Был ли наезд на ребенка, и кто разбил машине лобовое стекло: полиция разбирается в запутанной истории

12 августа ГИБДД сообщила, что машина сбила 13-летнего мальчика, который катался на самокате во дворе дома на Красного Знамени. Однако выяснилось, что ребёнку было всего 3 года. А лобовое стекло автомобилю разбил мужчина, который находился в это время на дороге, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

«Возбуждено дело по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью). Было заявление о наезде на трёхлетнего ребёнка. Также в больнице мальчику был поставлен диагноз, что он получил травмы головы. Сейчас будет проводиться проверка», – сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД УМВД России по Владивостоку.

В тот же день один из пользователей YouTube выложил видео с регистратора с пометками «Опровержение» и «Продолжение», на которых видно, что ребёнок на самокате едет вдоль припаркованных машин навстречу автомобилю, с которого ведётся запись. Рядом с мальчиком идёт мужчина. В какой-то момент взрослый уходит на другую сторону дороги, а ребёнок едет дальше. Само ДТП в кадр не попало. На втором видео, снятом через минуту, к машине подходит другой мужчина с собакой и несколько раз бьёт по лобовому стеклу.

В пресс-службе не смогли сказать точно, имеет ли это видео отношение ко вчерашнему происшествию. При этом, по информации ГИБДД, лобовое стекло автомобиля действительно было разбито, полиция это зафиксировала.

Читатели VL.ru пишут, что наезда на ребёнка не было, машина задела только самокат. На фото ГИБДД у самоката нет одного колеса.

«В заявлении было указано, что наезд совершён задней частью машины, а видео предоставлено с передней камеры видеорегистратора. Сотрудники ГИБДД опросят пострадавшую сторону, водителя автомобиля и свидетелей и сделают выводы о возбуждении или прекращении преследования», – уточнили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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