У приморского бизнесмена из Land Cruiser украли 600 тыс. рублей и документы для ФСБ

Подозреваемого в краже имущества из незапертого автомобиля на АЗС разыскивают сотрудники полиции в Уссурийске. Добычей неизвестного злоумышленника стала крупная сумма денег, коммерческие документы и другие ценные вещи и бумаги.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, о происшествии в полицию утром 8 августа сообщил генеральный директор крупной торговой компании, который по пути на работу заехал на заправку.

Пока мужчина оплачивал топливо, преступник проник в его незакрытый Toyota Land Cruiser и похитил портфель. Добычей злоумышленника стали 600 тысяч рублей, документы на машину, паспорт, охотничий билет, ключи от офиса и дома, различные бумаги торговой фирмы с печатью, золотая ручка Parker, травматический пистолет, а также адресованный в ФСБ комплект документов.

Обнаружив пропажу, 62-летний мужчина сообщил о краже в полицию. По предварительным данным, в преступлении подозревается мужчина, на вид 35-40 лет, крепкого телосложения, который в момент преступления находился рядом с машиной бизнесмена.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы. Личность подозреваемого в преступлении устанавливается.



Статья полностью: https://www.newsvl.ru/accidents/2020/08/12/192263/#ixzz6Uyj9ZiI5

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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