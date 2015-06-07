Вчера, 10:02
Гидрометцентр сообщил об аномальной жаре в Приморье
Аномальная жара наступит в ближайшие дни в дальневосточном федеральном округе России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
В Амурской области, Еврейской автономной области, на юге Хабаровского края и в Приморье температура воздуха поднимется выше нормы на четыре–шесть градусов. Самым жарким днем на предстоящей неделе в Приморье обещает стать вторник, 18 августа, когда на большинстве континентальной части региона температура воздуха перевалит за 30 градусов жары.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что вода на юге Приморья прогрелась до тропических значений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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